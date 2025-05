Џенифер Лопез откри што им кажала на своите деца за разводот од Бен Афлек, одржa едно ветување

0 SHARES Сподели Твитни

Веста за разводот на Џенифер Лопез и Бен Афлек првпат се појави во јавноста во август минатата година, само две години откако се венчаа. Иако разводот е секогаш емоционално предизвикувачки, особено кога се вклучени деца, важно е да се соопшти ваквата вест со многу грижа и внимание.Лопез го наведе 26 април 2024 година како официјален датум на нивниот развод, а и таа и Афлек ги криеја своите приватни животи од очите на јавноста во последните месеци. Џенифер поднесе барање за развод во Вишиот суд на округот Лос Анџелес, наведувајќи „непомирливи разлики“.Во меѓувреме, двајцата јавно проговорија во неколку наврати, а разводот, како што се очекуваше, беше главна тема на нивните изјави. Во едно од неодамнешните интервјуа, Џенифер Лопез сподели како им ја кажала веста за разводот на своите деца, близнаците Ема и Макс од претходната врска со Марк Ентони.Лопез изјави за шпанскиот весник „Ел Паис“: „Имав навистина тешка година. Се случија неочекувани работи. Читав многу книги и работев многу на тоа да се разберам себеси. Медитирав, се молев многу. Сакав да го подобрам мојот однос со Бога и цврсто да ја поврзам семејната единица што ја сочинуваат мене и моите деца, моите близнаци.“ View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)Таа продолжи: „Им реков: „Ви ветувам, ова е тежок период, но ќе видите дека кога ќе заврши, ќе излезам посилна и подобра.“ Им го ветив тоа – и го одржав. Сега и тие го чувствуваат тоа, а тоа ми носи огромен мир.“Лопез истакна дека по разводот, таа се фокусирала на сопствената благосостојба и благосостојбата на нејзиното семејство. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)„Прочитав многу книги за детството, бракот, врските, различните стилови на љубов, мозокот, науката. Низ годините поминав низ индивидуална терапија, брачна терапија, семејна терапија. Пробав сè, секогаш барам нешто. Мислам дека клучот е да се запознаеш себеси. Мора да бидеш спремен и навистина да сакаш нешто – и дури и кога го сакаш, тешко е да промениш некои работи. Но, тоа може да се направи.“Иако многу луѓе минуваат низ тешки периоди за време на разводот, Џенифер се обидува да задржи позитивен став.„Секој поминува низ тешки времиња во животот. Она што прави разлика е како се справуваш со тие времиња. Не врската, не мажот: она што те дефинира е она што го правиш со искуствата што ти доаѓаат на патот. Ги земам тие искуства, добри или лоши, и ги вплетувам во себе.“Сепак, Бен Афлек призна дека му било тешко јавно да зборува за предизвиците што ги имале во нивната врска. Тој отворено рече дека ова го прави да се чувствува ранлив и дека малку се срами да зборува за овие теми.

