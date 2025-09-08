Џенифер Лопез фотографирана на шопинг со синот на Афлек, иако се раздели од актерот пред една година (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Џенифер Лопез беше снимена додека беше надвор со синот на нејзиниот поранешен сопруг Бен Афлек, а тие ручаа и пазареа заедно, нешто повеќе од една година откако таа поднесе барање за развод.На фотографиите објавени од американските медиуми, 56-годишната пејачка и актерка носеше краток топ и карго панталони со чевли со високи потпетици додека беше во Беверли Хилс со нејзината поранешна пасиштерка (13) и ќерката Ема (17).На една фотографија, пејачката е видена како гледа чевли со Самуел. Според TMZ, тројцата седнале и на ручек заедно.Лопез последен пат беше виден со Самуел во август 2024 година, а пред тоа беа на натпревар на Лејкерси во март 2024 година.Излегувањето се случи нешто повеќе од три години откако Лопез се омажи за Бен Афлек на раскошна церемонија во неговиот имот во Џорџија.

Jennifer Lopez Steps Out in Beverly Hills with Son Samuel and Daughter Emme After Ben Affleck DivorceRead more in comments section pic.twitter.com/DE977MVxaJ— Iamelizabeth (@elizabethblogng) September 7, 2025

Точно две години откако се венчаа, Лопез поднесе барање за развод.На премиерата на филмот „Сметководителот“ во март оваа година, Афлек откри дека сè уште има добро мислење за Лопез и нагласи колку е добар неговиот однос со неговите деца.„Џенифер е спектакуларна. Таа е одлична со моите деца и имаме одличен однос. Ги сакам нејзините деца, тие се прекрасни. Таа е искрена личност која навистина ја ценам и сум ѝ благодарен“, рече тој тогаш.



