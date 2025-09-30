Џенифер Лопез целосно искренo за разводот од Бен Афлек: „Ова е најдоброто нешто што ми се случило“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка Џенифер Лопез објасни за време на гостувањето во емисијата „Sunday Morning“ на CBS зошто мисли дека нејзиниот развод од Бен Афлек всушност бил позитивна работа.

„Тоа е најдоброто нешто што ми се случило бидејќи ме промени“, рече таа, додавајќи дека разводот ѝ помогнал да расте на начин на кој требаше и да стане посвесна за себе.

„Сега сум поинаква личност отколку што бев минатата година“, рече таа, меѓу другото.

Таа исто така спомена дека снимањето на „Kiss of the Spider Woman“ ѝ послужило како „засолниште“ во лоши времиња.

„Секој момент на снимањето и секој момент кога ја играв оваа улога, бев толку среќна“, рече таа.

Таа призна дека не се чувствувала добро кога се вратила дома сè додека не научила како да се помири со празнината што ја чувствувала. Минатото лето го нарече најдоброто лето што некогаш го имала.

„Се забавував толку многу. Можам повеќе да уживам во работите. Немам толку голем притисок. Сфатив дека радоста е во живеењето на тие моменти и вистинското прифаќање на животот и сè што ви носи“, рече таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: