Џенифер Лопез ја уверува јавноста: Бен е добар и среќен, а мене никој не ме забележува

На доделувањето на наградите „Златен глобус“, Џенифер Лопез се обиде да и објасни на јавноста дека нејзиниот сопруг Бен Афлек е среќен и покрај бројните папарацо фотографии на кои изгледа тажно и загрижено.

“Бен е добро. Не треба да се грижите за Бен”, изјави 54-годишната пејачка за Entertainment Tonight.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/utJk30zWOp— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) January 8, 2024

“Тој е добро. Тој е среќен. Тој е тука – тој е номиниран. Не разбирам зошто луѓето се толку упорни”, додаде таа.

„И не ми го забележуваат лицето“, се пошегува расположениот пејач.

Потсетуваме, Бен неколку пати беше снимен со сопругата со незадоволен израз на лицето, што ги загрижи неговите обожаватели.



