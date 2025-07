Џесика Алба ужива во нова романса: Позираше во прегратка со Дени Рамирез (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Џесика Алба позираше по ручекот во Лос Анџелес со својот нов партнер, Дени Рамирез.Двојката беше видена како се гушка и бакнува пред ресторан по ручекот. Алба носеше лежерен џемпер преку црна маица со кратки ракави, додека Рамирез носеше црна јакна преку маицата.

Jessica Alba and new beau Danny Ramirez can’t keep their hands off each other during lunch date https://t.co/Q4FfwAeQUa pic.twitter.com/WPGnrj27tJ— Page Six (@PageSix) July 31, 2025

Алба и Рамирез беа видени заедно неколку пати во текот на изминатиот месец. Гласините за нивната романса првпат почнаа кога беа фотографирани како се упатуваат кон Лос Анџелес заедно од Канкун.Извор близок до двојката претходно откри дека сè е сè уште ново за нив, но дека тие се забавуваат добро заедно. Романсата со Рамирез ја означи првата јавна врска на Алба откако таа поднесе барање за развод од сопругот Кеш Ворен во февруари оваа година.Алба го прекина молчењето за разводот од Ворен во јануари оваа година, кога изјави дека е време да започнат ново поглавје од нивниот раст како поединци и дека нивните деца ќе останат нивен приоритет.Преку нивниот брак, тие ги добија ќерките Онор и Хејвен и синот Хејс.



Пронајдете не на следниве мрежи: