Џеф Безос и Лорен Санчез играат клучна улога во забавата на годината и луѓето се бесни поради тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Метрополитен музејот на уметност во Њујорк и неговиот Институт за костуми дополнително го поврзуваат едно од најбогатите имиња во технолошката индустрија со најпознатиот моден настан во светот оваа година.

Милијардерот Џеф Безос и неговата партнерка Лорен Санчез ќе бидат меѓу главните приватни спонзори на овогодинешната Мет Гала, гламурозна добротворна вечер која често се нарекува „забава на годината“.

Ѕвезден тим од копретседатели

Покрај Безос и Санчез, водители на вечерта ќе бидат бројни големи имиња од светот на поп-културата и модата:

Бијонсе

Никол Кидман

Венус Вилијамс

Ана Винтур

Нивното присуство ја нагласува зависноста на Мет Гала од симболичната моќ на славните личности и поп-културата.

Овогодинешната тема е „Уметноста на костимот“, со дрес-код „Модата е уметност “, нагласувајќи ја врската помеѓу високата мода и музејската уметност.

Изложба што ја придружува Мет Гала

Мет Гала ќе се одржи на 4 мај, додека придружната изложба „Уметноста на костимите“ ќе се отвори на 10 мај во постојаните галерии на музејот, Оддел за дизајн на костуми.

Кураторот Ендру Болтон најави изложба која ќе комбинира:

слики и скулптури

музејски артефакти

историски и современи модни креации

Целта на изложбата е да ја претстави модата како рамноправна уметничка форма.

Амбициозниот проект е финансиски поддржан од Безос и Санчез, со дополнителна поддршка од модната куќа „Сен Лоран“ и издавачката куќа „Конде Наст“.

За првпат како почесни копретседатели

Иако Безос и Санчез претходно се појавија на Мет Гала како спонзори, ова е прв пат тие официјално да бидат именувани за почесни копретседатели на настанот.

Насловот обично значи најистакнато место во протоколот на вечерта – вклучувајќи позиција на врвот од познатите скали на Мет, каде што познатите личности традиционално позираат за фотографите.

Нивниот однос со Ана Винтур стана уште посилен во последниве години . Врската започна во 2023 година кога Санчез доби големо внимание во списанието „Вог“, кулминирајќи со дигитална насловна страница за гламурозната свадба на двојката во Венеција во 2025 година.

Критики и повици за бојкот

Најавата дека Безос и Санчез финансираат голем дел од настанот предизвика негативни реакции на социјалните мрежи.

Критичарите го критикуваат Безос за неговото огромно богатство и влијание врз неговата компанија „Амазон“, додека некои веруваат дека модната индустрија – сè погласна за одржливоста и транспарентноста – не треба да прифаќа такви спонзори.

Некои обожаватели на Мет Гала дури и најавија бојкот на овогодинешното издание, тврдејќи дека официјалните најави се обиделе да ја намалат финансиската вмешаност на двојката.

The post Џеф Безос и Лорен Санчез играат клучна улога во забавата на годината и луѓето се бесни поради тоа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: