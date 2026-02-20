Џејкоб Елорди е новиот фаворит за улогата на Џејмс Бонд според обложувалниците, но на Британците тоа не им се допаѓа

0 SHARES Сподели Твитни

Џејкоб Елорди одеднаш стана главен фаворит на обложувалниците да го наследи Даниел Крег како Џејмс Бонд и моментално има најниски шанси меѓу претендентите да го игра иконскиот агент 007.

Елорди го доби местото по силниот јавен интерес и прогнозите на обложувалниците кои драматично се променија откако неговата последна улога во „Оркански висови“ привлече големо внимание, што укажува дека тој би можел да биде сериозен кандидат.

Овие шпекулации беа дополнително разгорени откако на социјалните мрежи почнаа да кружат тврдења дека Елорди е во сериозни разговори со студиото на Амазон, МГМ, и режисерот Денис Вилнев за улогата на Бонд, иако сè уште нема официјална потврда или потпишан договор.

Реакциите од обожавателите на франшизата се поделени – додека некои ја поддржуваат неговата кандидатура, многумина изразија незадоволство, особено од Британците, од идејата познатиот британски шпион да го игра австралиски актер, со коментари дека Бонд треба да остане Британец или дека други актери би биле подобар избор.

Елорди доби дополнително внимание оваа година поради неговата улога во филмот „Франкенштајн“, за која доби и награди и номинации, што дополнително го подигна неговиот углед во Холивуд.

Покрај него, Калум Тарнер е долго време на врвот на потенцијалните кандидати, додека Арон Тејлор-Џонсон сè уште се смета за сериозен конкурент, особено затоа што неговото име претходно се поврзуваше со продуцентите на франшизата.

Во оптек е и Тео Џејмс, кој ужива значителна поддршка од дел од публиката, како и Ентони Бојл, чие име повремено се појавува на листите со можни избори. Покрај нив, медиумите и фановите ги споменаа Харис Дикинсон, Том Холанд, Хенри Кавил, Џејмс Нортон, па дури и Скот Роуз-Марш во различни фази на шпекулации, иако засега нема потврда дека некој од нив официјално е во финални преговори.

Процесот на избор на новиот Бонд традиционално е обвиен во тајност, па сè додека продуцентите не ја објават конечната одлука, сите овие имиња остануваат во доменот на шпекулации и пазарни проценки.

Џејкоб Елорди е новиот фаворит за улогата на Џејмс Бонд според обложувалниците, но на Британците тоа не им се допаѓа

