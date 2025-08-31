Џејкоб Елорди за прв пат јавно прошета по црвениот тепих во Венеција откако раскина долгогодишна врска

0 SHARES Сподели Твитни

Џејкоб Елорди, ѕвездата на филмот „Saltburn“ и 28-годишен актер, повторно го привлече вниманието на јавноста на Венецискиот филмски фестивал. Ова е негово прво појавување откако ја раскина четиригодишната врска со инфлуенсерката Оливија Џејд Џанули.

Имено, актерот номиниран за БАФТА привлече внимание на Венецискиот филмски фестивал, каде што се појави во класичен црн костум со вратоврска на премиерата на „Франкенштајн“ на Гилермо дел Торо.

Елорди (28) и инфлуенсерката Оливија Џејд Џанули (25) неодамна ја завршија својата четиригодишна врска. Иако јавно не коментираа за разделбата, Оливија отворено зборуваше за личните предизвици низ кои поминува на својот Јутјуб канал. Во видеото, таа објасни дека оди на терапија за да ѝ помогне да се справи со промените и непријатните чувства.

„Летото често се прикажува како безгрижно време, но нормално е да се чувствувате малку нервозно или несигурно за време на големите промени или сезонските транзиции“, рече Оливија.

Таа додаде дека терапијата ѝ помага да се справи со анксиозноста и промените, како и подобро да ги разбере различните животни ситуации.

„Мојот терапевт ме поддржува и ми помага да ги гледам работите од поинаква перспектива“, рече Оливија.

Џејкоб Елорди претходно беше во врска со моделот Каја Гербер, додека гласините за неговата врска со Оливија започнаа кон крајот на 2021 година кога беа видени заедно во Лос Анџелес. Потврдата за врската дојде во март 2022 година, а изворите во тоа време велеа дека меѓу нив има хемија.

Покрај Оливија, Елорди беше поврзана и со Зендаја и Џои Кинг, додека Оливија претходно беше во врска со музичарот Џексон Гути.

