Џејсон Момоа без брада за прв пат по 6 години, еве како изгледа

Кога еден од најпрепознатливите алфа мажи во Холивуд одлучува да се збогува со својата брада, тоа не може да помине незабележано. Џејсон Момоа , актерот чиј изглед и појава со години изгледаа како да доаѓа директно од страниците на викиншки еп, ги воодушеви обожавателите со објавата – ја избричив брадата за прв пат по шест години.Нов изглед, нов МомоаВо видеото што го сподели со своите следбеници, Момоа го документира моментот на лична трансформација, внимателно отстранувајќи ја секоја трага од својата легендарна брада со брич. Камерата бележи сè: неодлучност, смеа и моментот кога самиот бил изненаден од сопственото лице во огледалото. View this post on Instagram A post shared by GameSpot (@gamespot)„Шок и неверица!“ – тоа би бил најточниот опис на реакцијата на фановите. „Кој е овој?“, „Тестостеронот си оди со влакна“, „Подобро е што не го видов ова“, беа коментарите под видеото. Од друга страна, имаше и такви кои ја проследија неговата трансформација со одобрување: „Изгледа како Џек Николсон од младоста“, „Сега изгледа подобро“, „Требаше да го направи ова одамна – од хигиенски причини“.Постои голема улога зад бричењетоПричината за овој радикален потег лежи во неговата нова улога во филмот „Вечера 3“ . Иако, како што вели самиот, не му било лесно да се збогува со својот заштитен знак, работата сепак е на прво место. На нов лик му било потребно ново лице – буквално.Момоа не е единствената: турскиот „Бали-бег“ поминал низ истотоПотегот на Момо потсетува и на неодамнешната епизода со турскиот актер Бурак Озџивит, познат како Бали-бег. И тој, по години носење брада, реши да го промени својот имиџ и наиде на бран разочарување од своите обожавателки. Но, се чини дека Момоа, и покрај тоа што ја подели публиката, си замина со малку повеќе разбирање.Брадата како идентитетЗа многу мажи, брадата не е само естетски детаљ, туку симбол на став, карактер, па дури и машкост. Кога некој како Момоа ќе одлучи да ја соблече, тоа не е само стилски потег, туку е речиси културен настан. Обожавателите го сакаа како дивиот, нескротлив Аквамен, како варварскиот Кал Дрого, како брадестиот титан. Затоа не е изненадувачки што без неа тој изгледа речиси како друга личност.

