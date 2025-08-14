Џејсон Момоа ја открива ужасната ситуација што го натерала да се откаже од пушењето: Ми откажаа рацете и нозете

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Џејсон Момоа неодамна откри дека престанал да пуши откако речиси се загушил.Имено, 46-годишниот актер беше гостин во подкастот „SmartLess“ за да ја промовира својата нова серија „Chief of War“, која ќе се емитува на платформата Apple TV+.Во таа прилика, тој откри дека престанал да пуши по инцидент што му се случил додека сурфал.Тој се сетил дека еднаш речиси се удавил додека сурфал со својот пријател Џо Фланиган и професионалните сурфери Дејв Калам и Лерд Хамилтон покрај брегот на Мауи.Тој и неговите пријатели веслале околу 21 километар по брегот и биле далеку од брегот кога јажето што го врзувало актерот за неговата даска за сурфање се скинало, принудувајќи го да се обиде да плива низ бранови високи три метри.„Ќерка ми имаше три месеци во тоа време. Едноставно се изгубив. Си помислив: „О, срање“. Бев таму некое време, а потоа едноставно не можев да видам никој да доаѓа да ме земе и повеќе не можев да се движам. Рацете и нозете ми откажаа по некое време“, објасни Момоа.Сепак, еден од неговите пријатели не се откажал и му помогнал да се врати на брегот.„Тој дојде одзади, а јас веќе се откажав. Телото ми застана – повеќе не можев да ги движам рацете“, додаде тој.Момоа сподели дека тој и неговиот пријател пливале уште неколку милји откако неговиот пријател му донел даска. Актерот, исто така, рече дека се исекол на стапалата на корален гребен кога паднал во водата за време на инцидентот. Тој вели дека штом излегол од водата, престанал да пуши.„Пушев, како, две, три кутии дневно. Не можев да престанам поради моите деца. Не можев да престанам поради мојот бивш, и штом излегов од водата, никогаш повеќе не запалив цигара. Едноставно умрев. Се обидував и се обидував, но не можев повторно затоа што едноставно се откажав. Се откажав од мојот живот“, откри тој.Момоа, кој има ќерка, Лола (18) и син, Накоа-Волф (16) со поранешната сопруга Лиса Бонет, рече дека бил „прилично строг кон себе таа ноќ“ откако се вратил жив од океанот.„Направив многу глупави работи и бев навистина лут на себе за позицијата во која се наоѓав и веројатно се мачев уште повеќе поради глупавите работи што ги правев“, рече тој.

