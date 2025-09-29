Џеј Ди Венс навестува продажба на моќно оружје на Украина: „Трамп ќе ја донесе конечната одлука“

0 SHARES Сподели Твитни

САД го разгледуваат барањето на Украина за набавка на ракети „Томахавк“ со долг дострел за спротивставување на Русија и нејзините напади, изјави во неделата потпретседателот Џ.Д. Венс.Украинскиот претседател Володимир Зеленски побара од САД да продадат ракети „Томахавк“ на европските земји кои би ги испратиле во Украина.Ванс за „Фокс њуз“ изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп ќе ја донесе „конечната одлука“ дали да го одобри овој договор.„Секако разгледуваме голем број барања од Европејците“, рече Венс.Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 км и би биле моќен додаток на арсеналот на Украина додека се брани од постојани руски ракетни и беспилотни летала напади.Таквата испорака на оружје речиси сигурно би била сфатена од Русија како ескалација на нејзината војна во Украина.Трамп претходно ги отфрли барањата на Украина за употреба на ракети со долг дострел, но е фрустриран од одбивањето на рускиот претседател Владимир Путин да постигне мировен договор.Ванс, исто така, рече дека руската инвазија на Украина е забавена со мали територијални придобивки во последно време.„Од самиот почеток на администрацијата, активно се стремиме кон постигнување мир, но Русите треба да се разбудат и да ја прифатат реалноста овде. Многу луѓе умираат. Тие не добиваат многу резултати“, рече тој.

