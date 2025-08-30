Џеј Ди Венс: Подготвен да ја преземе функцијата претседател ако нешто му се случи на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс е подготвен да ја преземе функцијата претседател „ако, не дај Боже, му се случи ужасна трагедија“ на Доналд Трамп.Во долго интервју за „Ју-Ес-Еј Тудеј“, Венс рече дека е уверен дека американскиот претседател ќе го заврши својот мандат, додавајќи дека самиот имал извонредно искуство во последните 200 дена.И покрај неодамнешните прашања за физичката состојба на претседателот, Венс тврди дека Трамп е во исклучително здравје.„Тој има неверојатна енергија и иако повеќето луѓе што работат околу претседателот на Соединетите Американски Држави се помлади од него, мислам дека разбираме дека тој е последната личност што оди во кревет, последната личност што се јавува навечер и првата личност што се буди и се јавува наутро“, рече тој.„Да, се случуваат ужасни трагедии, но сум многу уверен дека претседателот на Соединетите Американски Држави е во добра форма, дека ќе го заврши својот мандат и ќе направи големи работи за американскиот народ. И ако, не дај Боже, се случи ужасна трагедија, не можам да замислам подобра обука на функцијата од онаа што ја добив во последните 200 дена“, заклучи Венс.JUST IN—VP JD Vance said he is prepared to step in if “a terrible tragedy” were to befall Trump, while emphasizing that Trump is “in incredibly good health” and brimming with “incredible energy.” Trump is sicker than we thought. pic.twitter.com/fX9uiauvtp— ADAM (@AdameMedia) August 28, 2025Коментарите на Венс доаѓаат откако јавната загриженост за здравјето на Трамп беше предизвикана од модринките што беа забележани на неговите раце. Во подоцнежните појавувања, тие изгледаа како да биле покриени со лошо нанесена шминка.Модринките за прв пат беа забележани минатото лето, кога тогашната портпаролка на кампањата Каролин Ливит – сега портпаролка на Белата куќа – ги припиша на постојаната работа на Трамп и ракувањето со луѓето во текот на денот.Загриженоста повторно се појави минатиот месец откако беа објавени фотографии на кои 79-годишникот има забележителен оток во глуждовите. Лекарот на претседателот, д-р Шон Барбабела, објави меморандум во кој го поврзува отокот со хронична венска инсуфициенција, честа и безопасна состојба за возраста на Трамп.Што вели 25-тиот амандман?Според 25-тиот амандман од Уставот на САД, потпретседателот ја презема целосната функција на претседателот ако тој почине, поднесе оставка или биде отстранет од функцијата.Во американската историја има девет регистрирани случаи каде што потпретседател заменил претседател за време на неговиот мандат. На пример, Калвин Кулиџ станал претседател откако Ворен Г. Хардинг починал ненадејно на 2 август 1923 година.



