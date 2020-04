Џими Мицевски се огласи на Фејсбук!

1 SHARES Share Tweet

Џими Мицевски сопругот на Анета „Молика“ се огласи на Фејсбук

Еве го статусот интегрално, како што беше и побарано од Џими:

Jas Micevski Djimi ova što sega go pravam -pišuvam go pravam za česta i ugledot prvo na moite deca a potoa na mojata familija na mojot slavej Aneta Micevska i grupata Molika.. Možebi site ste informirani deka vcera vo osnovniot sud vo Skopje se sudeše Bitola potočno vo mega poznatiot slučaj Trannsporter. Osudeni sme site obvineti a site ugledni i česni gragani na Bitola koi predhodno nemale nitu edna damka vo svoeto rabotenje.Jas sum osuden na 2 god i 6 meseci zatvorska kazna za moeto najčesno najdomakinsko rabotenje. Jas Micevski Djimi naj odgovorno tvrdam deka so mojata firma Dzimi Turs nemam naplateno nitu (1)eden skršen denar od toa što beše propišano so odluka na sovet na opština Bitola a toa go ima so DOKAZ vo veštačenjeto od Biroto za sudski veštačenja ( znaci veštačenje naračano od SJO )

.Sekako deka ovde ova nema da zastanam so ova ke odam i do posledniot sud ovde vo MK da si ja dokažam mojata nevinost a do kolku uvidam kako i što gledam deka sme žrtvi(Kolateralna šteta)na dve suprostaveni strani pravdata ke ja baram i vo Strasbourg vo Francija vo megunarodniot sud za čovekovi prava…. Samo eden edinstven denar ako se utvrdi so FAKTI I DOKAZI deka jas sum zel poveke pari za izvršenata usluga jas sum spremen da odgovaram vo sekoe vreme…

Ova što se slučuva se vika igranje so čovečki sudbini i ništo drugo..Megutoa nemojte da mislite deka ke me skršite .. Bitkata prodolžuva. Nemojte da se ćudite żošto nisto ne odi ovde i zošto ni begaat mladite.. Nedaj bod ga vi stani jasno kako na mene sega što mi stanuva jasno.

Nemam namera na nikogo da mu se pravdam i ke ve zamolam vie od Portalite ako imate barem malce covečko dostoinstvo da pišuvate spored fakti a ne od rakav istreseni informacii…

