Џиџи Хадид ги поттикна гласините за свршувачка со Бредли Купер: Еден детаљ ги интригира фановите (фото)

Врската на Џиџи Хадид и Бредли Купер трае повеќе од една година, а еден детал ги натера многу фанови да веруваат дека се свршени.Имено, манекенката го прослави својот 30-ти роденден синоќа во Њујорк во ресторанот Le Chalet во Мидтаун. Вниманието на присутните и фановите веднаш го привлече новото парче накит – прстен на левата рака.Таа на прославата пристигна во придружба на нејзиното момче Бредли Купер, а токму овој прстен на четвртиот прст од левата рака предизвика многу шпекулации за можна свршувачка меѓу фановите.

Gigi Hadid wears gold band on wedding ring finger as she steps out with Bradley Cooper for her birthday bash https://t.co/UHI1B1gDuo pic.twitter.com/EtCdG1ddQt— Page Six (@PageSix) April 26, 2025

Џиџи за оваа пригода облекла елегантна црно-бела комбинација – бел корсет топ, кожени панталони и црни потпетици. Аутфитот го комплетираше со бела чанта и златен накит, а целиот изглед го заокружи со залижана пунџа и темно црвен кармин.

Gigi Hadid’s 30th birthday pic.twitter.com/Wfes9sGQjT— . (@addictionhdgigi) April 26, 2025

Бредли Купер, сепак, ја усогласи својата облека со онаа на Џиџи, облечен во црна кожна јакна со зборовите „Super Bowl LIX Champions, 9 февруари 2025 година“, алудирајќи на неговиот омилен тим – Орлите.Меѓу гостите беа и Ен Хатавеј со нејзиниот сопруг Енди Шулман, нејзината мајка Јоланда Хадид и нејзината сестра Бела Хадид.Да потсетиме, Џиџи и Бредли се запознале сосема случајно на роденденска забава за дете на заеднички пријател. Тие за прв пат беа видени заедно во октомври 2023 година, а нивната врска беше потврдена неколку дена подоцна кога извор за магазинот People изјави: “Тие добро се забавуваат. Таа е независна, зафатена и има многу обврски, па не очекувам нешто сериозно да се случи веднаш”.



