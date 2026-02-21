Џони Деп му ја подарил својата луксузна куќа на болен колега: Не барал ништо за возврат, му обезбедил мир во последните месеци од животот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Додека Ерик Дејн се бореше со тешка дијагноза на АЛС, еден познат колега тивко му притрча на помош. Џони Деп , ѕвездата на бројни холивудски хитови, му отстапи еден од своите домови во Лос Анџелес на својот болен пријател, со договор за кирија што најдобро може да се опише со зборовите: „плати колку што можеш“.

Извор близок до глумците откри за „Пејџ Сикс“ дека Џони Деп сакал да го олесни финансискиот товар на ѕвездата од „Грејс анатомија“, Ерик Дејн, додека тој се борел со исцрпувачка болест.

„Ерик имаше една работа помалку за која треба да се грижи“, рече изворот, додавајќи дека Дејн живеел практично бесплатно во еден од домовите на Деп над Сансет Стрип.

,,Му рекол да плати колку што може или воопшто да не плати.“

Двајцата актери се запознале преку заеднички пријатели пред многу години, а гестот на Деп ѝ обезбедил мир на Дана во последните месеци од нејзиниот живот . Ерик Дејн почина во четврток на 53-годишна возраст , десет месеци откако објави дека боледува од амиотрофична латерална склероза.

„Со тешко срце објавуваме дека Ерик Дејн почина во четврток попладне по храбра борба со АЛС. Тој ги помина последните денови опкружен со драги пријатели, неговата сопруга и ќерките Били и Џорџија, кои беа центарот на неговиот свет“, се вели во соопштението на семејството.

Болеста напредуваше брзо

Актерот ја објави својата дијагноза во април 2025 година, а болеста брзо напредуваше. Веќе во јуни, тој ја изгуби функцијата на десната рака , а во интервју за „Добро утро Америка“ призна: „Левата страна ми работи, десната целосно престана. Чувствувам дека можеби ќе имам уште неколку месеци пред да ја изгубам и левата рака. Тоа го отрезнува човекот.“

И покрај неговата сериозна состојба, Дејн се посвети на подигање на свеста за болеста, приклучувајќи се кон одборот на директори на Target ALS. Во ноември, тој дури и играше пожарникар со ALS во серијата „Брилијантни умови“.

Интересно е што Дејн не е единствениот на кого Деп му понудил помош. Изворот тврди дека Мики Рурк, кој бил избркан од својот дом во јануари поради долг за кирија од речиси 60.000 долари, добил слична понуда за флексибилно домување. Рурк, кој глумеше со Деп во филмот „Си било еднаш во Мексико“, наводно сè уште не ја прифатил понудата, а исто така одбил и донации собрани преку платформата GoFundMe.

