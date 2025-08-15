Џон Сина открива зошто решил да направи трансплантација на коса: Ме натераа да видам какви се моите опции

0 SHARES Сподели Твитни

Борачот и актер Џон Сина неодамна откри зошто решил да направи трансплантација на коса.Според странските медиуми, 48-годишната ѕвезда не е имуна на негативни коментари за својот изглед. Сена призна дека имал трансплантација на коса откако обожавателите почнале да го навредуваат затоа што оќелавел.„Ги видов нивните знаци на кои пишуваше „Ќелавиот Џон Сина“. Ме натераа да одам да видам кои се моите опции“, изјави тој.Таа вели дека сега има рутина кога станува збор за нејзината коса. Редовно оди на третмани со црвена светлина, зема витамини и користи регенератор заедно со шампон.Тој исто така не жали што се подложил на трансплантација на коса, која ја опиша како поместување на влакната една по една од едно место на друго.„Ќе си пресадев на коса пред 10 години ако не беше толку срамно. Мислев дека сум сам, но седум или осум од 10 мажи страдаат од ќелавост. Не мислам дека некој треба да се срами од тоа. Тоа целосно го промени текот на мојот живот“, рече тој.

