Џон Сина открива зошто решил да направи трансплантација на коса: „Ме натераа да видам какви се моите опции“

Борaчот и актер Џон Сина неодамна откри зошто решил да направи трансплантација на коса.

Според странските медиуми, 48-годишната ѕвезда не е имуна на негативни коментари за својот изглед. Сина призна дека направил трансплантација на коса откако обожавателите почнале да го навредуваат затоа што станал ќелав.

„Ги видов нивните знаци на кои пишуваше „Ќелавиот Џон Сина“. Ме натераа да одам да видам какви се моите опции“, рече тој.

Тој вели дека сега има рутина кога станува збор за косата. Редовно оди на третмани со црвено светло, зема витамини и користи регенератор заедно со шампон.

Тој исто така не се кае што се подложил на трансплантација на коса, која ја опиша како поместување на влакната еднo по еднo од едно место на друго.

„Ќе направив трансплантација на коса пред 10 години да не беше толку срамно. Мислев дека сум сам, но седум или осум од 10 мажи страдаат од ќелавост. Ако некој ќе ме казни за тоа, не мислам дека треба да се срами од тоа. Тоа целосно го промени текот на мојот живот“, рече тој.

