Џорџина ги изнервира луѓето: Сите брборат за детаљот од 18 милиони евра со кој се пофали! (ФОТО)

Кристијано Роналдо и Џорџина Родригез повторно предизвикаа големо внимание во јавноста, но овој пат и многу критики. Имено, Џорџина објави фотографија од нивната вечер во Мадрид, која на прв поглед изгледаше опуштено, но брзо стана вирална поради огромниот луксуз што се гледа на неа.

Што предизвика толку големо внимание

Корисниците на социјалните мрежи почнаа да анализираат секој детаљ од фотографијата и да ја проценуваат вредноста на прикажаните работи. Според тие проценки, вкупната вредност на сè на сликата би можела да надмине 17,8 милиони евра.

Меѓу најскапите работи се издвојуваат: „Bugatti Centodieci“ вреден околу 11,7 милиони евра, веренички прстен вреден околу 5 милиони евра, луксузни часовници од брендот „Patek Philippe“ вредни стотици илјади евра.

Дополнително внимание привлече и песната „Diamonds“ од Ријана во позадина, која многумина ја протолкуваа како симбол на богатство.

Зошто луѓето реагираа негативно

Иако Кристијано Роналдо и Џорџина се познати по својот луксузен животен стил, овој пат реакциите беа поостри од вообичаеното. Многумина сметаа дека објавата е претерано претенциозна, особено во време кога економските нееднаквости во светот се зголемуваат. Од друга страна, има и такви кои веруваат дека двојката само ги покажува резултатите од својата работа и успех.

Важно е да се напомене дека проценките од интернет честопати се непроверени, но јасно е дека прикажаните предмети навистина припаѓаат на врвниот луксуз. Реакциите на оваа објава покажуваат колку е различна перцепцијата за луксузот – додека некои гледаат успех и награда за трудот, други веруваат дека овој пат е премината границата на добриот вкус.

