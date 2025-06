Џорџина на Роналдо е бремена? Стомакот е јасно оцртан на оваа снимка, изгледа како да доаѓа ШЕСТОТО ДЕТЕ

0 SHARES Сподели Твитни

Џорџина Родригез , долгогодишната партнерка на Кристијано Роналдо , присуствуваше на финалето на Лигата на нации на стадионот „Алијанц Арена“, каде што Португалија ја победи Шпанија на пенали. Сепак, вниманието на јавноста не го привлекоа само головите, туку и моментот кога Џорџина , стоејќи на трибините, ја стави раката на стомакот, кој, според мислењето на многумина, изгледаше заоблен и поголем од вообичаеното.Видеото што се појави на една од страниците посветени на Кристијано Роналдо предизвика бројни коментари, а корисниците на социјалните мрежи веднаш почнаа да шпекулираат дали инфлуенсерот можеби повторно е во поинаква состојба.Кристијано Роналдо ја прослави победата на својата репрезентација во друштво на Џорџина, а двојката позираше заедно со пехарот. Фотографиите што се појавија на нивните официјални профили ги прикажуваат во емотивни и свечени моменти – прегрнати, насмеани и држејќи го пехарот во раце .Џорџина сподели и неколку други фотографии кои ја покажуваат атмосферата од самиот натпревар, давајќи увид во нивниот интимен агол на гледање на големиот спортски настан. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@lovewithgeorgina.7)Заедно создадоа прекрасно и големо семејствоДвојката има вкупно пет деца : Алана Мартина и Бела Есмералда се нивни биолошки ќерки. Кристијано Роналдо помладиот има 14 години, а идентитетот на неговата биолошка мајка никогаш не е откриен. Џорџина го прифатила како свое дете.Близнаците Матео и Ева , кои денес имаат седум години, се родени со помош на сурогат мајка.Џорџина е особено блиска со сите свои деца, често ги гледаме заедно на патувања, спортски настани и семејни прослави.Кратка историја на љубовта: од „Гучи“ до заеднички домЃорѓина Родригез е родена во Аргентина, пораснала во Шпанија и работела како продавач на луксузни брендови кога, според неа, „љубов на прв поглед“ ја означила средбата со Кристијано Роналдо во 2016 година во бутикот „Гучи“ во Мадрид.Тие набрзо станаа пар, а Ѓорѓина ја напушти претходната работа и се посвети на животот со Роналд. Во меѓувреме, таа изгради кариера како инфлуенсерка, модна икона и главна ѕвезда во нејзината документарна серија на Нетфликс, „Јас сум Џорџина“.По финалето, тесен фустанПо финалето на Лигата на нации, Џорџина се појави и на прославата по повод 10 години од снимањето на Нетфликс во Шпанија, каде што носеше провокативен фустан од корсет инспириран од долна облека. Фотографиите брзо станаа вирални, дополнително поттикнувајќи ги шпекулациите за можна бременост, токму поради нагласениот стомак што го истакнуваше фустанот.Без официјална потврдаДосега ниту Роналдо ниту Џорџина не коментираа за новите обвинувања за бременост, што не е изненадување, со оглед на тоа што двојката генерално ги држи приватните работи подалеку од медиумите – сè додека не одлучат самите да ги споделат со јавноста.Дотогаш, можеме само да шпекулираме дали семејството Роналдо наскоро ќе стане побогато за уште еден член.

