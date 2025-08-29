Џорџ Клуни и Амал направија гламурозни појавувања на Венецискиот филмски фестивал

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудскиот актер Џорџ Клуни и неговата сопруга Амал се појавија на Филмскиот фестивал во Венеција и, во исклучително гламурозна појава, беа во центарот на вниманието.Во еден момент, Клуни „украл“ еден од фотографите за да го фотографира својот колега актер Адам Сандлер.Поточно, актерот и адвокатката парадираа на црвениот тепих пред премиерата на филмот на Клуни, „Џеј Кели“.Амал беше ѕвезда во краток, тесен виолетов фустан со долга опашка што се вееше на ветрот.Го искомбинираше со пар чевли со ременчиња и златна чанта. Долгата коса ѝ беше лабаво врзана и, како и фустанот, беше неуредна на ветрот.Џорџ носеше класично црно одело со бела кошула со копчиња и црна вратоврска. Тој гордо ја придружуваше сопругата на црвениот тепих и позираше за фотографии со неа, држејќи ја за рака.Во еден момент, Џорџ на шега му го „украл“ фотоапаратот на фотографот за да му се пошегува на Адам Сендлер и да го фотографира на црвениот тепих.Актерот претходно откажа појавување на прес-конференција поради инфекција на синусите.На прес-конференција, Ноа Баумбах, режисерот на филмот „Џеј Кели“, им се обрати на новинарите и објасни зошто актерот не бил присутен.„Како што можеби знаете, Џорџ Клуни нема да биде тука бидејќи има тешка синусна инфекција. Сметаме дека треба да биде на црвениот тепих вечерва, но многу му е жал што не може да биде со нас“, рече тој.На крајот на краиштата, инфекцијата на Клуни не го спречи да се појави на црвениот тепих. Џорџ и Амал беа фотографирани како пристигнуваат во Венеција со брод.

Пронајдете не на следниве мрежи: