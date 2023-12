Џорџ Клуни соопшти лоши вести за состојбата на Бред Пит: Ситуацијата не е лесна, не знам дали сте го виделе одблиску

0 SHARES Сподели Твитни

Бред Пит пред неколку дена наполни 60 години, а еден од неговите добри пријатели Џорџ Клуни еднаш се пошегува на негова сметка. Познатите актери заедно го продуцираат филмот ,,Волци”, кој треба да излезе следната година, а ова е првпат по 15 години повторно да се заедно на снимање и добро да се забавуваат. Клуни во интервју за ЕктраТВ се осврна на нивната обновена соработка, а не пропушти да се пошегува на сметка на својот колега.

It’s been more than 15 years since George Clooney and Brad Pitt starred on the big screen together. Thankfully for all involved, they’re finally reuniting.https://t.co/l6HtOkVLO7— Entertainment Tonight (@etnow) December 18, 2023

,,Убаво момче Пит. Не знам дали сте го виделе одблизу во последно време. Не изгледа многу добро. Сепак, со шминка и визуелни ефекти можеме да го спасиме”, се пошегувал тој.

Инаку, Клуни на премиерата на ,,Boys in a Boat” откри дека Пит сака да се шегува на филмскиот сет.

,,Моите шеги би можеле да траат засекогаш, но неговите шеги ,,сечат до коска”. Тој користи валкани трикови”, открил актерот.

