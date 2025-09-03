Џулија Робертс во асиметричен црн фустан за првиот црвен килим во Венеција

0 SHARES Сподели Твитни

Венеција – Џулија Робертс го имаше своето деби на црвениот тепих на Венецискиот филмски фестивал со стил. Ветеранката актерка, која има голем број блокбастери зад себе, се појави во Лидо за прв пат во својата кариера, додека работи на промоција на својот најнов претстоен проект. Режисер на Италијанецот Лука Гвадањино, а во кој глумат и Ајо Едебири и Ендру Гарфилд. „The Hunt“, е најновиот филм на ѕвездата кој премиерно ќе се прикаже вечерва на Венецискиот филмски фестивал. За посебна пригода како оваа е потребна монументална мода, а Џулија не разочара. Актерката избра асиметричен црн фустан од Версаче со дијамантски дезен и прицврстување околу половината.Фустанот, кој има долги ракави и здолниште до подот, зрачи со стар холивудски гламур.

Актерката ја задржа својата коса шик и минималистичка, одлучувајќи да ја стилизира својата коса во лабави бранови за гала настанот. Исто така, ја задржа и шминката природна со кармин во розова нијанса и суптилна смоки нијанса на очите што одговара.

„The Hunt“, во кој глуми Џулија, се одвива во светот на високото образование, а Робертс глуми сакана професорка на колеџ која се наоѓа на личен и професионален раскрсница кога нејзината менторка (Ајо Едебири) обвинува пријателка и колега (Ендру Гарфилд) дека ја преминува границата.

Додека им мавташе на обожавателите, ѕвездата им даде на гледачите совршен поглед на нејзиниот изглед. Таа, исто така, го дополни со впечатливи сребрени нараквици и прстени.

Џулија го помина денот промовирајќи го претстојниот проект заедно со нејзините колешки и режисерот на филмот. Порано денес, таа се појави подеднакво модерно на прес-конференција во пресрет на премиерата, во Версаче.

Еден новинар ја праша актерката дали мисли дека филмот го поткопува феминистичкото движење и напредокот на движењето #MeToo.

И покрај тоа што не е објавен, филмот веќе предизвика возбуда на интернет. Сепак, Џулија одговори на прашањето, велејќи:

„Не мислам дека мора да го оживува стариот аргумент за тоа дека жените се спротивставуваат една на друга“, рече Робертс.

И покрај тоа што има одлична кариера и преполно резиме со филмови како „Ерин Брокович“ и „Нотинг Хил“, 57-годишната актерка сè уште не се појавила на црвениот тепих на Венецискиот филмски фестивал, сè до сега.

