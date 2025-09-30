Џ.К. Роулинг ја критикува Ема Вотсон: Не сфаќа колку е неука

0 SHARES Сподели Твитни

Џ.К. Роулинг ја критикуваше Ема Вотсон откако таа неодамна проговори за нивната комплицирана врска.Имено, Роулинг објави долга порака на социјалната мрежа „X“ откако виде бројни коментари за интервјуто на Ема Вотсон со Џеј Шети.Во последниве години, Роулинг беше критикувана за нејзините антитрансродови коментари, додека Вотсон јавно ја изрази својата поддршка за трансродовата заедница.

I’m seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.I’m not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Во објава на X, Роулинг напиша: „Како и другите луѓе кои никогаш не го доживеале возрасниот живот без богатство и слава, Ема има толку малку искуство во реалниот живот што не е свесна колку е неука. Не очекувам одговор од ниту еден актер кој некогаш играл лик што го создадов. Ема Вотсон има целосно право да ја прифати трансродовата заедница и не би сакала таа да биде подложена на закани за губење на работата, насилство или смрт поради тоа. Сепак, таа јасно стави до знаење дека верува дека нашето поранешно професионално здружение им дава право да ме критикуваат мене и моите ставови јавно. Години откако заврши со глумата во Хари Потер, таа продолжува да ја презема улогата на де факто портпарол на светот што го создадов.“Овој одговор дојде откако Вотсон во своето интервју изјави дека не е важно што се кажува или во што се верува, туку како се кажува.„Го гледам овој свет каде што се чини дека дозволуваме луѓето да бидат отфрлени. Секогаш ќе мислам дека тоа е погрешно. Со секој, колку што е можно повеќе, треба и може да се однесува со достоинство и почит“, рече таа.Таа понатаму истакнува дека она што најмногу ја нервира во врска со ситуацијата со Роулинг е тоа што разговор никогаш не бил можен.Кога Шети ја праша Вотсон дали е отворена за дијалог со Роулинг, таа се согласи, нагласувајќи дека не сака да каже ништо што би ја продолжило токсичната дебата.Вотсон ја истакна љубезноста и зборовите на охрабрување што ги добила во минатото од Роулинг. Коментарите дојдоа откако многу обожаватели почувствуваа дека Вотсон ја исмевала Роулинг додека таа присуствувала на доделувањето на наградите БАФТА во 2022 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: