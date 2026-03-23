100 милијарди долари годишно – ова е бизнис кој цвета, сите се фаќаат за глава, но законски не можат ништо да направат!

0 SHARES Сподели Твитни

Економистите тврдат дека ги проучуваат пазарите во сите нивни форми. Но, едно нешто се чини дека ги става во непријатна ситуација. Во новата книга „Сексуалната работа според бројки“ , Стеф Адриенсенс од Универзитетот КУ Лувен во Белгија проценува дека помалку од пет проценти од вкупно 18.232 академски публикации за секс индустријата (2000-2024) имаат економски или бизнис пристап кон ова прашање.

За споредба, 40 проценти од трудовите се занимавале со биологија или медицина , повеќе од 25 проценти со психологија или психијатрија , а речиси 20 проценти со право . Брзо пребарување на термините „сексуална работа“ или „проституција“ во базата на податоци на Националното биро за економски истражувања дава само 178 резултати од 35.450 статии . Ова е голема грешка од страна на економистите бидејќи станува збор за исклучително голема и влијателна индустрија .

Огромни приходи

Се проценува дека порнографијата генерира околу 100 милијарди долари годишно , што е двојно повеќе од индустријата за вештачка интелигенција . Платформата OnlyFans има 4,6 милиони креатори и дури 380 милиони корисници , кои заедно трошат повеќе од седум милијарди долари годишно . Проценките на УНАИДС покажуваат дека 0,6 проценти од жените над 15 години во светот се занимаваат со размена на сексуални услуги , додека во подсахарска Африка тој удел се зголемува на 1,3 проценти .

Сексуалната работа е тешка за проучување бидејќи опфаќа многу различни активности. Улична проститутка во Најроби, луксузна ескорт дама во Лондон и девојка на камера во Киев живеат во сосема различни економски реалности . Многумина, во зависност од побарувачката, комбинираат порнографија, стриптиз и проституција.

Во исто време, криминализацијата ја турка индустријата во илегала , па дури и таму каде што е легална, како во Германија и Холандија, стигмата го отежнува собирањето податоци . Поради ова, проценките често се базираат на претпоставки. Уште во 18 век, еден лондонски судија го проценил бројот на проститутки на 50.000, додека подоцна била презентирана проценка од 80.000 – и двете без сигурни докази, објавува „Утринскиот текст“ од „Економист“.

Штета е што економистите ја избегнуваат оваа тема , бидејќи сексуалната работа е класичен пазар обликуван од понудата, побарувачката и цената . Кога ќе се вклучат, нивните резултати можат да бидат многу откривачки.

Колку се има?

Во 2021 година, истражувачи од Руанда и американскиот Центар за контрола и превенција на болести (CDC) користеа метод на „заробување и повторно апсење“ за да го проценат бројот на сексуални работнички. Заклучок: помеѓу 9.000 и 23.000 жени , т.е. 0,1 до 0,35 проценти од женската популација на Руанда , се вклучени во оваа работа.

Контролираните експерименти не се можни од етички причини, но промените во законите може да се анализираат. Така, Скот Канингем и Маниша Шах покажаа во 2018 година дека по декриминализацијата во затворените простори во Род Ајленд, имало намалување на насилниот криминал и гонорејата кај жените . Спротивно на тоа, во Индонезија, криминализацијата доведе до зголемување на сексуално преносливите болести и економски проблеми за работничките .

Регулативата и интернетот ги менуваат правилата на играта

Во 2024 година, Белгија им даде на сексуалните работници целосни работни права , додека Италија воведе оданочување на проституцијата. Во исто време, интернетот и платформите овозможуваат полесен влез во индустријата и попрецизно истражување .

Анализирајќи повеќе од 24.000 онлајн прегледи, истражувачите проценија дека 0,15 проценти од жените во Холандија и 0,18 проценти во северна Белгија се занимаваат со сексуална работа .

Полесен влез во бизнисот

Платформи како OnlyFans ги менуваат перцепциите и ја намалуваат стигмата . Во Шведска, дури осум проценти од девојчињата на возраст од 15 до 19 години признаваат дека размениле експлицитна содржина за пари . Во Велика Британија, само 56 проценти од младите луѓе го сметаат „засладувањето“ за форма на сексуална работа , додека тој процент кај постарите луѓе е дури 70 проценти.

Италијанските економисти Елиас Карони, Давиде Драгоне и Марина Дела Џуста тврдат дека „дигиталниот секс“ го намалува срамот и стресот , бидејќи поголемата понуда ги нормализира таквите активности.

Тие, исто така, предупредуваат на пошироки последици: пад на плодноста , пониски цени за услугите и раст на побарувачката .

Малкумина економисти можат да останат рамнодушни кон прашањето дали овие проценки се точни , бидејќи е јасно дека ова е брзорастечки пазар кој ги менува општеството и економијата .

The post 100 милијарди долари годишно – ова е бизнис кој цвета, сите се фаќаат за глава, но законски не можат ништо да направат! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: