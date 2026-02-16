11 луѓе загинаа во израелските напади во Газа, Израел тврди дека Хамас го прекршил примирјето

Израел денеска изврши воздушни напади низ Појасот Газа, при што загинаа најмалку 11 Палестинци, соопштија палестински претставници, за она што израелската војска го нарече одговор на прекршувањата на прекинот на огнот од палестинската милитантна група Хамас.

Медицинските лица од Газа изјавија дека во израелски воздушен напад врз шаторски камп во кој се сместени раселени семејства загинале најмалку четири лица, додека здравствените претставници изјавија дека во друг напад загинале петмина во Кан Јунис на југ, а уште едно лице било застрелано на север. Воздушните напади, исто така, биле насочени кон она што се сметало дека е команда на групата Исламски џихад, сојузник на Хамас, во населбата Тел Ал-Хава во градот Газа.

Хазем Касем, портпарол на Хамас во Газа, го обвини Израел дека извршил нов „масакр“ врз раселените Палестинци, нарекувајќи го тоа сериозно прекршување на прекинот на огнот неколку дена пред првиот состанок на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп. Израелски воен претставник ги нарече нападите „прецизни“ и во согласност со меѓународното право и рече дека палестинската милитантна група постојано го прекршувала октомврискиот прекин на огнот.

Израел и Хамас постојано разменуваат обвинувања за прекршување на договорот за прекин на огнот, клучен елемент од планот на Трамп за ставање крај на војната во Газа, најсмртоносната и најдеструктивна во израелско-палестинскиот конфликт, кој трае со генерации.