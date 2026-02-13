11.000 војници на Ким распоредени на границата со Украина: Дали чекаат наредба за напад? Закоравените ветерани се враќаат во битка, подготвени да умрат за лидерот!

0 SHARES Сподели Твитни

Речиси 11.000 севернокорејски војници се наоѓаат во рускиот Курски регион од почетокот на 2026 година за да ја поддржат војната на Москва против Украина, објави јужнокорејската новинска агенција Јонхап на 12 февруари, повикувајќи се на разузнавачките информации на Сеул.

Зајакнување на сојузот меѓу Пјонгјанг и Москва

Од почетокот на војната, Северна Кореја ги продлабочи врските со Русија, снабдувајќи ја со оружје и распоредувајќи трупи за поддршка на руските операции во Украина во текот на 2024 година.

Според Националната разузнавачка служба (НИС) на Јужна Кореја, околу 10.000 севернокорејски војници и 1.000 инженерски единици моментално се распоредени во руската погранична зона на фронтовската линија.

Исто така, се наведува дека околу 1.100 војници кои се вратија во Северна Кореја во декември 2025 година би можеле повторно да бидат испратени во Русија за да учествуваат во војната.

Големи загуби, но и многу корисно воено искуство

НИС проценува дека загубите на Северна Кореја во Курската област достигнале околу 6.000 војници, убиени или ранети. Уште во јуни, британското воено разузнавање објави дека Пјонгјанг имал повеќе од 6.000 жртви за време на офанзивните операции на украинска територија.

И покрај ова, според НИС, севернокорејската армија го зголемила своето искуство преку модерни борбени тактики , методот на собирање податоци од бојното поле и ги подобрила своите системи за оружје со техничка помош од Русија.

Украинската инвазија на Курската област во 2024 година

Курската област се граничи со Сумската област. Во август 2024 година, Украина започна ненадејна инвазија на руска територија, заземајќи околу 1.300 квадратни километри во првите месеци од операцијата.

Операцијата ја испланирал врховниот командант на украинската армија, Александар Сирски, со цел да ги пренасочи руските сили од источниот фронт и да ги попречи плановите на Москва за напад врз Сумската област.

Русија, со засилување од околу 12.000 севернокорејски војници, започна контраофанзива во текот на пролетта, што подоцна ја принуди Украина да се повлече од поголемиот дел од претходно окупираната територија.

Директно учество во борбите

За време на војната, Северна Кореја се профилираше како еден од најблиските воени партнери на Русија, снабдувајќи ја со артилериски гранати, балистички ракети и човечка сила.

Воената разузнавачка служба на Украина (HUR) претходно објави дека севернокорејските трупи учествувале во напади во пограничните области на Украина, што Киев го окарактеризира како директно учество во борбени операции.

11.000 војници на Ким распоредени на границата со Украина: Дали чекаат наредба за напад? Закоравените ветерани се враќаат во битка, подготвени да умрат за лидерот!

