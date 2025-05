„12“ на Синиша Евтимов ќе го отвори 59. издание на МТФ „Војдан Чернодрински“

0 SHARES Сподели Твитни

Претставата „12“, под режисура на Синиша Евтимов и во продукција на Македонскиот народен театар во Скопје, ќе го одбележи отворањето на 59-то издание на Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп. Официјалната церемонија е закажана во 20:00 часот на сцената на Центарот за култура „Марко Цепенков“, како што информираат од фестивалот. „12“ е избрана како дел од главната програма на фестивалот, а во неа настапуваат актери како: Ѓорѓи Јолевски, Гораст Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски и други. Пред почетокот на претставата, ќе бидат доделени награди за животно дело на актерите Снежана Коневски-Руси, Гоце Тодоровски и Соња Михајлова.

На завршниот ден на фестивалот, 13 јуни, со почеток во 20:00 часот, ќе биде прикажана претставата „Вистината 2“ од Флоријан Зелер, режирана од Владимир Јурц. Оваа театарска изведба, со учество на Виктор Арсов, Ева Скендеровска и други, имаше премиера на 8 мај оваа година. Билетите за претставите ќе бидат пуштени во продажба од 2 јуни на билетарницата на Центарот за култура „Марко Цепенков“ и онлајн. За повеќе детали, публиката може да се информира на интернет-страницата на фестивалот.

Целосната програма на фестивалот ќе понуди различни настани, меѓу кои се: свеченото отворање, детска зона, промоции и разговори на тркалезни маси, како и различни театарски претстави од македонски и странски театри. Програмата вклучува и проекции на документарни филмови и музички настапи.

