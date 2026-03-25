13-годишно дете прегазило друго дете со кола во Арачиново, тешко го повредило

Ужасен инцидент се случил вчера во Арачиново, кога 13-годишно дете кое возело автомобил „Форд“ прегазило 14-годишно момче, кое е тешко повредено и било итно пренесено на скопските клиники, соопшти МВР.

„На 24.03.2026 во 09:45 часот во СВР Скопје е пријавено дека на ул.„10“ во с.Арачиново, скопско, патничко возило „форд фокус“ со скопски регистарски ознаки, управувано од 13-годишник, удрило во 14-годишник, двајцата од с.Арачиново. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил 14-годишникот, констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава“, пишува во полицискиот билтен.