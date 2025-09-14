15 лица загинаа во страшна сообраќајна несреќа во Мексико

0 SHARES Сподели Твитни

Страшна несреќа на мексиканскиот полуостров Јукатан одзеде 15 животи во саботата, соопшти Министерството за јавна безбедност на оваа федерална држава.Несреќата се случила на автопатот помеѓу Мерида и Кампече, а загинале патниците кои се возеле во приколка, автомобил и такси.„Изразуваме солидарност и поддршка на семејствата погодени од оваа болна трагедија“, изјави гувернерот на Јукатан, Хоакин Дијаз Мена, во соопштението за мрежата X.„Од првиот извештај, службите за итни случаи, обезбедувањето и медицинските екипи се на терен за да обезбедат итна помош“, додаде тој.

