150 патници евакуирани од Дубаи пристигнаа на скопскиот аеродром

151 патник од Дубаи кои побарале евакуација синоќа слетаа на скопскиот аеродром. Најголем број од нив се македонски државјани, но има и државјани од соседството, а четворица се државјани на Холандија

Според Министерството за надворешни работи, до средината на следната недела треба да бидат евакуирани сите македонски државјани кои изразиле подготвеност за враќање назад во земјава.

Евакуираните граѓани рекоа дека се конечно мирни бидејќи се надвор од воената зона.

Со овој организиран лет од Обединетите Арапски Емирати конечно почна евакуацијата на македонските државјани од земјите на Блискиот Исток, која ќе се реализира со комерцијални чартер-летови.

