16 кандидати се кандидираат за градоначалник на Градоначалник на Град Скопјe, 855 кандидати за 45 места во Советот

На локалните избори во 2025 година, жителите на Скопско ќе имаат можност да изберат градоначалник од 16 кандидати, од кои само една е жена.За 45-те советнички места се натпреваруваат 19 листи со вкупно 855 кандидати, од кои 398 се жени. За споредба, на локалните избори во 2021 година имаше 12 кандидати за градоначалник и 95 советнички листи.На овие избори, гласовите за неколку општини во рамките на 80-те општини и за Градот Скопјe ќе бидат од особен интерес. Главниот град и општините Центар и Чаир имаат примат на интерес.Меѓу другите скопски општини, најмногу кандидати за градоначалник има во Шуто Оризари, каде што во трката има осум кандидати.

