170.000 луѓе аплицирале за работа во администрацијата на Европската Унија, слободни се само 1.500 позиции

Речиси 170.000 луѓе аплицирале да го полагаат тестот што би можел да им обезбеди добро платена и сигурна работа во ЕУ, но шансите се против нив, бидејќи би можеле да бидат достапни помалку од 1.500 работни места.

Во соопштение објавено во среда, еден ден по истекот на рокот за аплицирање на кандидатите за конкурсот за регрутирање, Европската канцеларија за селекција на персонал (EPSO) откри колку луѓе аплицирале.

„Овој број ги надмина сите очекувања. Ќе ги информираме кандидатите за следните чекори што е можно поскоро“, соопшти агенцијата.

Следната фаза е процес што вклучува когнитивни тестови и испити што ќе се одржат во наредните месеци. Успешните кандидати можат да аплицираат за позиции во институциите на ЕУ на ниво AD-5, каде што платата е околу 6.000 до 7.000 евра месечно, што отвора пат кон многу повисоки позиции во иднина.

Сепак, бројот на достапни работни места е далеку помал од бројот на кандидати, со околу 1.500 позиции на листата на достапни работни места, па дури и тогаш работата не е загарантирана.

Конкурсот за вработување, наменет за општи профили, а не за специјалисти во области како што се човечки ресурси, право или превод, не е одржан од 2019 година, што значи дека многу кандидати кои сакаат да станат службеници работеле како привремени агенти или агенциски персонал, без сигурноста на работното место и бенефициите што ги имаат вработените во ЕУ.

Голем број земји започнаа кампањи за да ги охрабрат своите граѓани да се регистрираат, гледајќи го тоа како можност да се коригира недоволната застапеност во институциите на ЕУ и да се зацврсти нивното влијание во наредните децении. Некои главни градови дури отидоа дотаму што платија за подготовка за тестови и им понудија менторство на кандидатите.

Кога натпреварот AD-5 последен пат се одржа пред седум години, се пријавија само 22.644 лица, додека оваа година првично се очекуваа околу 50.000 учесници.

Овогодинешните EPSO тестови, чиј датум сè уште не е објавен, ќе се одржат виртуелно, наместо во центрите за оценување, како што беше случајот претходно.

Сепак, експертите велат дека логистиката за организирање испит на толку голем обем би била предизвикувачка дури и ако бројот на кандидати е половина од тој број.

