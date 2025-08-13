18 пожари до 18.30 часот: Гори во Делчево, Лишково, Струга и Македонски Брод!

Пронајдете не на следниве мрежи:
До 18.30 часот денеска, на територијата на земјава се регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор, од кои 4 активни и 3 под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).
До 18.30 часот денеска, на територијата на земјава се регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор, од кои 4 активни и 3 под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).
Активни: 4
Под контрола: 3
Изгаснати: 11
АКТИВНИ (4):
- Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
- Општина Струга – Октишка краста (ниска вегетација)
- Општина Липково – с. Опае (ниска вегетација)
- Општина Делчево – с. Вирче (ниска вегетација)
ПОД КОНТРОЛА (3):
- Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
- Општина Арачиново (ниска вегетација)
- Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)
ИЗГАСНАТИ (11):
- Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)
- Општина Македонски Брод – с. Крапа (нискостеблеста вегетација)
- Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума)
- Општина Струга – с. Белица (багреми и нискостеблеста вегетација)
- Општина Тетово – с. Џепчиште (ниска вегетација)
- Општина Брвеница – с. Милетино (ниска вегетација)
- Општина Тетово – с. Жеровјане (ниска вегетација)
- Општина Тетово – кај Железничка станица (ниска вегетација)
- Општина Гостивар – с. Градец (ниска вегетација)
- Општина Могила – атар на с. Могила (ниска вегетација)
- Општина Битола – с. Лажец (депонија)