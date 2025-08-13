18 пожари до 18.30 часот: Гори во Делчево, Лишково, Струга и Македонски Брод!

До 18.30 часот денеска, на територијата на земјава се регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор, од кои 4 активни и 3 под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активни: 4

Под контрола: 3

Изгаснати: 11

АКТИВНИ (4):

Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума) Општина Струга – Октишка краста (ниска вегетација) Општина Липково – с. Опае (ниска вегетација) Општина Делчево – с. Вирче (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА (3): Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација) Општина Арачиново (ниска вегетација) Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)

ИЗГАСНАТИ (11): Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума) Општина Македонски Брод – с. Крапа (нискостеблеста вегетација) Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума) Општина Струга – с. Белица (багреми и нискостеблеста вегетација) Општина Тетово – с. Џепчиште (ниска вегетација) Општина Брвеница – с. Милетино (ниска вегетација) Општина Тетово – с. Жеровјане (ниска вегетација) Општина Тетово – кај Железничка станица (ниска вегетација) Општина Гостивар – с. Градец (ниска вегетација) Општина Могила – атар на с. Могила (ниска вегетација) Општина Битола – с. Лажец (депонија)