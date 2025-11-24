2 збора што ви гарантираат најдобра хотелска соба: Докажани трикови за поудобен престој

0 SHARES Сподели Твитни

Инфлуенсерката Лаура Меклафлин сподели едноставен трик за да го извлечете максимумот од вашата резервација без никакви дополнителни трошоци: само побарајте „аголна соба“.

Искусните патници знаат дека две хотелски соби за иста цена можат да обезбедат сосема различни искуства, при што едната има прекрасен поглед, додека другата гледа кон паркингот или е веднаш до рецепцијата.

Во својата објава на Инстаграм, таа покажува голема, светла соба со многу простор и големи прозорци и објаснува дека го добила сето тоа затоа што побарала „аголна соба“ кога се пријавила.

Овие соби во многу хотели имаат поголема квадратура поради распоредот на зградата и честопати се вклопуваат во стандардната категорија за резервација, само треба да ги побарате.

Повеќе трикови за поудобен престој

Ако го цените мирниот ноќен сон, избегнувајте соби во близина на лифтовите, бидејќи бучавата може да трае цела ноќ. Искусните патници исто така препорачуваат вашата соба да не биде свртена кон автопатот.

Повисоките катови се исто така подобар избор затоа што се потивки и честопати имаат подобар поглед.

И ако безбедноста ви е приоритет, Лора препорачува да изберете соба помеѓу вториот и шестиот кат – доволно висока за да биде побезбедна, но доволно ниска за да можат противпожарните скали да стигнат до прозорците во случај на пожар.

Исто така, добра идеја е однапред да ги изброите вратите до најблискиот излез, за ​​да можете да се снајдете во итен случај.

Како да ги зголемите шансите за надградба на соба

Наместо да прашувате за сè на рецепцијата, Лора препорачува да се јавите директно во хотелот неколку дена однапред, а не преку услугата за резервации, и да им кажете што сакате. На тој начин, персоналот може да ги забележи вашите преференции со вашата резервација, така што е поголема веројатноста да ја добиете собата што е најдобра за вас.

