2 хороскопски знаци ќе банкротираат до 29 август: Марс во Вага ќе ги доведе до финансиски колапс

Се приближува младата месечина во Девица (23 август), а планетарните позиции нема да им одговараат на Вагата и Шкорпијата, па затоа лесно би можеле да останат без пари до 29 август.

Предизвикувачките аспекти на Марс и ретроградниот Сатурн создаваат тензија, па затоа многу знаци можат да брзаат со брзи купувања и да останат без пари.

Вагата и Шкорпијата не се во поволна планетарна позиција кога станува збор за парите, па затоа можат да банкротираат во следните седум дена.

ВАГА

Марс во вашиот знак ве принудува да трошите. Имате потреба да купувате на големо, а ова може да се покаже како грешка. Внимателно испланирајте го вашиот буџет.

ШКОРПИЈА

Јупитер во Рак ве тера да мислите дека е добар период за зголемување на приходите, но и за реновирање на домот. Во овој момент, ова може да биде потег што ќе доведе до финансиски колапс.

