2 хороскопски знаци ќе банкротираат до 5 септември: Ретроградниот Сатурн во Риби ќе ги уништи

Сатурн, планетата на кармата, е силно ретроградна, а на 2 септември се враќа во Риби, каде што ќе им нанесе голем удар на Рибите и Водолиите, па затоа лесно можат да банкротираат до 5 септември.Сезоната на Девица е во тек, што бара од нас подобро да ги организираме сопствените животи, како и финансиите , па затоа деталите се клучни во планирањето и организацијата.Рибите и Водолијата не се во најдобра позиција кога станува збор за планетите, па затоа може да останат без пари во следните седум дена.РИБАСатурн се враќа во вашиот знак за последен пат, каде што ќе остане до 14 февруари, затоа подгответе се за влијанието на кармата и судбината. Мора да штедите повеќе бидејќи лесно можете да ви снема сè .ВОДОЛИЈАСатурн во Риби повторно ви носи сиромаштија и чувство на финансиска ранливост. Поради ова, ќе позајмувате пари и веројатно ќе завршите во долгови.

