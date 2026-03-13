20-годишна студија открива: Жените кои јадат вака имаат до 25 проценти помал ризик од мозочен удар

0 SHARES Сподели Твитни

Стареењето и менопаузата носат бројни промени во женското тело, а меѓу нив е и зголемениот ризик од мозочен удар, една од водечките причини за сериозни здравствени компликации ширум светот. Затоа научниците обрнуваат сè поголемо внимание на начинот на исхрана како фактор што може значително да влијае на здравјето на мозокот и крвните садови .

Нова голема студија дава охрабрувачки резултати. Истражувањата што опфаќаат повеќе од две децении покажуваат дека медитеранската исхрана може да го намали ризикот од мозочен удар кај жените во постменопауза до 25 проценти.

Дваесет години следење на повеќе од 100.000 жени

Студијата опфатила повеќе од 105.000 жени и траела повеќе од 20 години. Објавена е во научното списание „Neurology Open Access“, кое го издава Американската академија за неврологија.

Истражувањето започна во 1995 година како дел од голема здравствена студија меѓу жени наставнички во Калифорнија. Учесниците, кои на почетокот на истражувањето биле на возраст помеѓу 38 и 67 години, пополниле детални прашалници за нивните навики во исхраната и видот на храна што ја консумирале во текот на претходната година.

Потоа експертите проценија колку добро нивната исхрана се вклопува во принципите на медитеранската исхрана, користејќи посебна скала од девет нивоа. Колку е повисок резултатот, толку подоследно лицето ја следи медитеранската исхрана.

Што значи медитеранската исхрана?

Медитеранската исхрана првенствено се базира на растителна храна и здрави масти. Се базира на зеленчук, овошје, мешунки, интегрални житарки, јаткасти плодови, риба и маслиново масло.

Во исто време, се препорачува ограничување на црвеното месо и млечните производи, додека консумирањето алкохол е умерено и најчесто поврзано со чаша вино со оброк.

Токму акцентот на растителна храна и квалитетни масти ја прави оваа диета една од најпроучуваните и препорачаните во светот кога станува збор за превенција од хронични заболувања.

Помал ризик од различни видови мозочен удар

Резултатите од студијата покажаа јасна врска помеѓу овој начин на исхрана и здравјето на мозокот.

Во текот на 20,5 години следење, откриено е дека жените кои најмногу ја следеле медитеранската исхрана имале 18 проценти помал вкупен ризик од мозочен удар.

Ризикот од исхемичен мозочен удар, кој се јавува поради блокада на крвен сад, бил помал за 16 проценти. Уште позначаен резултат се однесува на хеморагичен мозочен удар, т.е. крварење во мозокот, каде што ризикот бил помал за дури 25 проценти кај жените кои најдоследно го следеле овој начин на исхрана.

Водечкиот автор на студијата, професорка по здравствена аналитика на Институтот „Сити оф Хоуп“, Софија Ванг, нагласи дека резултатите се особено важни за жените за време и по менопаузата, период кога ризикот од мозочен удар значително се зголемува.

Исхраната како важна превентивна стратегија

Д-р Ендру Фримен, кардиолог специјализиран за превенција на кардиоваскуларни заболувања и директор на програмата за здравје на срцето во Националниот еврејски здравствен центар во Денвер, рече дека резултатите од оваа студија го потврдуваат она што го покажаа претходните истражувања.

Според него, медитеранската исхрана веќе е поврзана со помал ризик од срцеви и крвни садови, а новите податоци дополнително ја потврдуваат нејзината важност за здравјето на мозокот.

Фримен нагласува дека начините на исхрана базирани на растителна храна и здрави масти се меѓу најефикасните стратегии за спречување на хронични заболувања.

Ограничувања на истражувањето и следни чекори

Иако резултатите се многу охрабрувачки, авторите на студијата посочуваат на одредени ограничувања. Во текот на дваесетгодишното следење, промените во навиките во исхраната на учесниците не беа детално следени, ниту пак беа анализирани разликите во видовите маслиново масло што ги користеа.

Сепак, истражувањето е важен придонес кон растечкиот број научни докази што ја поврзуваат медитеранската исхрана со заштитата на срцето, крвните садови и мозокот.

Сè повеќе студии потврдуваат дека изборот на храна може да има долгорочно влијание врз здравјето, особено кај жените на средна и постара возраст. Токму затоа експертите веруваат дека постепениот премин кон медитеранска исхрана може да биде еден од наједноставните и најефикасните чекори кон намалување на ризикот од мозочен удар и зачувување на здравјето во подоцнежните години од животот.

The post 20-годишна студија открива: Жените кои јадат вака имаат до 25 проценти помал ризик од мозочен удар appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: