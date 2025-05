20-годишнина на Македонскиот КИЦ во Софија и 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик

0 SHARES Сподели Твитни

Со особена гордост, Ве покануваме да учествувате на свечениот настан што ќе се одржи во понеделник, во просториите на Македонскиот културно-информативен центар во Софија. Овде, заедно ќе го одбележиме значењето на две важни годишнини: 80 години од стандардизацијата на македонскиот литературен јазик и 20 години од основањето на Центарот, кој е културен фенер за македонскиот идентитет во срцето на Бугарија. Овие две историски пресвртници претставуваат основи на нашата колективна меморија и идентитет. Стандардизацијата на нашиот јазик означуваше културно будење и идентификација на македонскиот народ, додека Центарот, преку изминатите 20 години, се разви во симбол на пријателство, израз на достоинство и заштитник на македонската уметност, литература и традиција надвор од нашата татковина. Со длабока почит се поклонуваме кон оние кои го зацврстија нашиот јазик и кон сите кои со љубов и посветеност го одржуваат огнот на културата во Центарот. Славејќи ја силата на пишаниот збор, која и денес продолжува да нè инспирира и насочува низ времето.

