20 точки за мир: што точно пишува во планот на Трамп за Газа

Планот на Доналд Трамп за прекин на војната во Газа е прифатен од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Хамас се согласи да ги ослободи преостанатите заложници, но вели дека бара понатамошни преговори по голем број точки.Еве што содржи планот што го објави Белата куќа:1. Дерадикализација на ГазаГаза ќе стане зона без тероризам, дерадикализирана, која нема да претставува закана за своите соседи.2. Реконструкција на ГазаГаза ќе се развива за добробит на луѓето од Газа, „кои се намачиле повеќе од доволно“.3. Итен прекин на огнотАко и двете страни го прифатат овој план, војната веднаш ќе престане. Израелските сили ќе се повлечат до договорената линија за да се подготви ослободувањето на заложниците. Боите на борба ќе останат замрзнати додека не се исполнат условите за комплетно, постепено повлекување.4. Ослободување на сите заложнициВо рок од 72 часа откако Израел јавно ќе го прифати овој договор, сите заложници, живи и мртви, ќе бидат вратени.5. Ослободување на палестински затворенициОткако сите заложници ќе бидат ослободени, Израел ќе ослободи 250 затвореници со доживотна казна плус 1.700 Газани кои биле уапсени по 7 октомври, вклучувајќи ги и сите жени и деца. За секој израелски заложник чија останки се вратат, Израел ќе ги ослободи останките на 15 мртви Газани.6. Разоружување на ХамасОткако сите заложници ќе бидат вратени, членовите на Хамас кои се обврзат на мирно коегзистирање и да ги предадат своите оружја, ќе добијат амнестија. Бунтовниците кои сакаат да го напуштат Газа ќе добијат безбедно преминување кон земји што ќе ги пречат.7. Доставување помошЦелосна помош ќе биде веднаш испратена во Газа. Како минимум, тоа ќе вклучува реконструкција на инфраструктурата (вода, електрична енергија, канализација), реконструкција на болници и пекари, неопходна опрема за отстранување на урнатини и отворање на патишта.8. Распределба на помошРаспределбата на помошта во Газа ќе се спроведува без мешање од двете страни преку ОН и неговите агенции и Црвениот полумесец, како и други „меѓународни институции кои не се поврзани на никакви начини со ниту една страна“.9. Управување на ГазаГаза ќе се управува под „привремена транзициска власт на технократски, аполитички палестински комитет“. Ова тело наречено „Одбор за мир“, предводено од Доналд Трамп, Тони Блер и други шефови на држави, ќе биде одговорно за дневните јавни услуги.10. Економски планПланот за економски развој на Трамп за обнова и развој на Газа ќе биде креиран со свикување на повеќе експерти кои помогнале во создавањето на некои од просперитетните модерни градови-чуда на Блискиот Исток.11. Економска зонаЌе биде воспоставена посебна економска зона со преферирани тарифи и пристапни услови што ќе се договорат со други држави.12. Без присилно раселувањеНикој нема да биде принуден да ја напушти Газa — а секој кој сака да замине ќе биде слободен да го стори тоа, но и да се врати.13. Исклучување на ХамасХамас и други фракции се согласуваат да немаат никаква улога во управувањето на Газа — директно, индиректно или во било каква форма. Сите „војнички, терористички и офанзивни инфраструктури, вклучувајќи тунели и објекти за производство на оружје, ќе бидат разрушени и нема да бидат обновени“.14. ГаранцијаРегионални партнери ќе обезбедат гаранција дека Хамас и другите фракции ќе ги почитуваат своите обврски и дека „Новата Газа“ нема да претставува закана за своите соседи или за својот народ.15. Меѓународна Стабилизациона Сила (ИСФ)САД ќе работат со арапски и меѓународни партнери за формирање привремена Меѓународна Стабилизациона Сила. Оваа група ќе обучува проверени палестински полицајци во Газа. Оваа сила ќе биде долгорочно решение за внатрешната безбедност.16. Нема анексија на ГазаИзраел нема да ја окупира или анексира Газa. Како што ИСФ ќе ја зема контролата, Израелската армија ќе се повлече според „стандарди, пресвртни точки и временски рокови поврзани со демилитаризацијата“. Тие области ќе бидат предадени на ИСФ.17. План ако Хамас го одбие договоротДоколку Хамас го одложи или одбие ова предложение, планот, вклучително и засилената операција за помош, ќе продолжи во „зона без терор“ што ќе биде предадена од ИДФ на ИСФ.18. Меѓурелигиски дијалогЌе биде воспоставен процес на „меѓурелигиски дијалог“ базиран на „вредности на толеранција и мирно коегзистирање“ со цел променa на мислењата и наративите кај Палестинците и Израелците.19. Пат кон државностаДодека се спроведува обнова на Газа и кога Палестинската власт ќе се реформira, ќе се создадат услови „конверибилни за кредибилен пат кон палестинското самоопределување и државност“.20. Израелско-палестински дијалогСАД ќе воспостават дијалог помеѓу Израел и Палестинците за да се договори политички хоризонт за мирно и просперитетно коегзистирање.

