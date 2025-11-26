20.000 демонстранти на улиците во Софија против наглото зголемување на даноците

Луѓе се собраа на улиците на Софија, главниот град на Бугарија, протестирајќи против наглото зголемување на даноците предвидено во нацрт-буджетот за следната година, пред неговото конечено усвојување во парламентот.

Протестот го организираше опозициската коалиција, а се проценува дека на улиците излегоа околу 20.000 луѓе. Собирот се одвива во момент кога таа балканска држава се подготвува да влезе во еврозоната со почетокот на следната година.

Протестот ја одразува широко распространетата загриженост поради економските последици од буџетот врз граѓаните и деловниот сектор, вклучително и зголемување на придонесите за социјално осигурување и дуплирање на данокот на дивиденда.

Коалициската влада има стабилно мнозинство

Демонстрантите формираа човечки ланец околу зградата на парламентот и се обидоа да ги блокираат возилата на пратениците, што доведе до интервенција на полицијата за спречување на насилство. Полицијата соопшти дека протестирачите фрлале шишиња и петарди кон службениците, при што беа повредени тројца полицајци.

И покрај противењето на различни општествени групи и предупредувањата на економистите дека нацрт-буджетот носи значителни ризици, се очекува тој сепак да биде усвоен, бидејќи коалициската влада има стабилно мнозинство во парламентот.

Буџетот предвидува рекорден обем на државна потрошувачка од речиси 46% од БДП. Зголемувањето главно ќе се финансира преку повисоки даноци за компаниите и работниците, како и преку нагло зголемување на јавниот долг.