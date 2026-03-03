20.000 луѓе живеат во оваа зграда и никогаш не ја напуштаат: Имаат болница, училишта и базени, но постои една опасност! Еве колку чини станот

0 SHARES Сподели Твитни

Станбениот комплекс „Риџент Интернешнл“ има свои извори на енергија благодарение на сончевите панели и системите за собирање и рециклирање на дождовницата.

Во кинескиот град Хангжу , во комерцијалната зона на Ќианџијанг Сенчури Сити, се наоѓа Риџент Интернешнл – огромен станбен комплекс кој се протега на 260.000 квадратни метри и има 39 ката.

Во зградата живеат дури 20.000 луѓе , што одговара на населението на мал град, а во неа се наоѓаат сите потребни институции и услуги – од болници, училишта и ресторани до базени и трговски центри. Иако автархична и удобна, оваа „вертикална метропола“ покренува сериозни прашања за изолацијата , социјалните нееднаквости и психолошкото влијание од живеењето во објект.

Зграда каде што луѓето не мора да излегуваат надвор

„Риџент Интернешнл“ првично бил замислен како луксузен хотел дизајниран од архитектката Алиша Лу, но оттогаш е претворен во станбен комплекс. Зградата се протега на неколку градски блокови и е во облик на буквата S, со 5.000 станбени единици распоредени на 39 ката. Долните катови се наменети за комерцијални објекти, додека горните катови се наменети за домување.

„Зградата ги задоволува сите потреби – има болници, училишта, супермаркети, теретани, ресторани, па дури и базени“, напишаа корисниците на социјалните мрежи кои споделија снимки од зградата направени со дрон, кои брзо станаа вирални.

Цени на станови и енергетска самоодржливост

„Риџент Интернешнл“ исто така има свои извори на енергија благодарение на сончевите панели и системите за собирање и рециклирање на дождовницата. Цените на становите варираат: најмалите, без прозорци, чинат околу 500 јуани (околу 191 евро ) месечно, додека луксузните станови со балкони достигнуваат цена од 4.000 јуани (околу 509 евра ) месечно, според кинеската новинска агенција Сина.

Во комплексот има широк спектар на станови – од едноставни студија до луксузни семејни апартмани, што создава јасна социјална стратификација во рамките на истата зграда.

Психолошки ефекти од живеењето во затворен систем

Иако идејата за живот без потреба од излегување е привлечна за многумина поради удобноста и безбедноста, експертите и набљудувачите укажуваат на загриженост за потенцијалната изолација на жителите. „Зградата делува како златен кафез – имате сè, но сте заклучени во систем што ве одделува од надворешниот свет“, се наведува во анализата.

Социјалната стратификација во зградата е исто така загрижувачка: оние што живеат на повисоките катови имаат пристап до поексклузивни услуги, додека оние на пониските катови честопати се соочуваат со ограничувања и недостаток на природна светлина . Во оваа смисла, богатството се манифестира вертикално – буквално расте со висината на зградата.

Урбан експеримент на иднината или дистописка реалност?

„Риџент Интернешнл“ е повеќе од зграда – тоа е експеримент со урбан животен стил што ја замаглува линијата помеѓу приватниот и јавниот простор. Од една страна, тој обезбедува целосна удобност и безбедност, но од друга страна, отвора врата кон дистописки сценарија каде што поединците го губат контактот со надворешниот свет и се заклучени во „совршен“ систем што ги контролира сите аспекти од нивниот живот.

Овој комплекс не само што ја покажува моќта на модерната архитектура и урбанистичкото планирање, туку и предизвиците на иднината на живеењето во премногу централизирани, затворени заедници.

