200.000 демонстранти против владата во Иран во Минхен

Двеста илјади демонстранти се собраа денес на протестите против иранската влада, кои се одржуваат на маргините на безбедносната конференција во Минхен, најважниот експертски состанок во светот за безбедносна политика, пишува Tag24.

Ова претставува значително зголемување на протестите во споредба со претходните години, според германскиот портал. Според изјавата на портпаролот на минхенската полиција за TAG24, повеќе од 200.000 луѓе учествуваат на денешните демонстрации, иако митингот првично бил регистриран за 100.000 учесници.

Според полицијата, до пладне, повеќе од 15.000 демонстранти веќе биле преброени на улиците на Минхен. Полициски конвој за разбивање на демонстрациите предизвикал несреќа утрово на автопатот А9 додека се движел од Нирнберг кон Минхен.

Шест униформирани полициски возила биле вклучени во верижниот судир, а неколку полицајци биле полесно повредени. Демонстрантите, кои го поддржуваат Реза Пахлави, синот на шахот на Персија, кој беше соборен во 1979 година, се собраа за да покажат солидарност со народот на Иран по протестите што започнаа во декември 2025 година поради економски тешкотии и набрзо се претворија во политички бунт, кој државата го потисна на најнасилниот начин, според германскиот портал.

Иранските активисти пред неколку дена објавија дека најмалку 6.126 лица се убиени низ целата земја во репресијата на иранските власти врз демонстрантите, но се стравува дека бројот е многу поголем и дека повеќе од 41.800 лица се уапсени. Според Реза Пахлави, обновените преговори меѓу САД и иранската влада ги загрозуваат животите на многу Иранци.

„Со секој изминат ден, повеќе Иранци умираат во Иран“, рече Пахлави, додавајќи дека само „брза интервенција“ може да помогне да се спасат повеќе животи и да се подобри безбедноста во регионот.

Пахлави верува дека режимот само се обидува да купи време со овие нови преговори и апелира до американскиот претседател Доналд Трамп да направи сè за да „се стави крај на ерата на бруталност“.

Во Минхен е во тек безбедносна конференција, каде што се собраа повеќе од 60 шефови на држави и влади и околу 100 министри за надворешни работи и одбрана. Вкупно се претставени околу 120 земји, што претставува околу две третини од сите земји-членки на Обединетите нации.

Кризата во односите меѓу Европа и САД е една од главните теми на конференцијата, која во петок ја отвори германскиот канцелар Фридрих Мерц.