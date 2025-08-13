23 лица уапсени за подметнување на пожари во Косово

Во последните денови, на Косово се пријавени 633 пожари, од кои девет се моментално активни, објави Агенцијата за вонредни ситуации на заедничка прес-конференција со косовската полиција. Јетон Реџепи, директор на Одделот за патен сообраќај на косовската полиција, изјави дека се уапсени 23 лица и дека се обработени 193 случаи на палење.

Тој ги замоли граѓаните да избегнуваат какви било дејствија што би можеле да предизвикаат пожари, особено поради високите температури.

„Косовската полиција, во соработка со Агенцијата за вонредни ситуации, работи со полн капацитет за спречување на пожари и нивните последици. Полицијата одговори на сите пријавени случаи. Уапсени се 23 лица, а пријавени се 193 случаи поврзани со палење. Апелираме на претпазливост. Поради високите температури, шансите за пожар се поголеми“, рече Реџепи.