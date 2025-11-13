24-часовен штрајк во Рим – прекин на јавниот превоз и дел од воздушниот сообраќај

Италијанските синдикати „USB“ и „Orsa“ вечерва најавија почеток на 24-часовен штрајк во компанијата за јавен превоз во Рим, што ќе влијае на градскиот сообраќај на речиси сите линии, а како што е најавено, вработените во „EasyJet“ и „Volotea“ исто така ќе штрајкуваат.

Синдикатите објавија дека се планирани прекини во сообраќајот од полноќ вечерва до зори на 15 ноември, објавува „Република“.

Не се планирани штрајкови во јавниот превоз во другите поголеми италијански градови.

Како што е најавено, штрајкот ќе влијае на ноќниот градски превоз во Рим, од полноќ вечерва, додека линиите на градскиот превоз ќе работат во законски временски интервали.

Штрајкот ќе ги опфати и надземните метро линии.

За време на штрајкот, нема да работат ескалаторите, лифтовите и ескалаторите на отворените метро и железнички станици, како и фискалните каси, физичките и онлајн, шкафчињата за подигање стока и кутиите за велосипеди.

Можни се доцнења и откажувања на летови од страна на „EasyJet“ и „Volotea“, како знак на протест поради условите за работа и недостатокот на заштита.

Синдикатите организираа штрајк барајќи почитување на договорните обврски, а во знак на протест против одбивањето на одмор, сериозниот недостаток на вработени, како и „лошата хигиена“ во неколку објекти управувани од ATAC.