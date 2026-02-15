27-годишен Македонец во кома по страшна несреќа во Италија

27 -годишен македонски работник, жител на покраината Перуџа, бил згмечен од дрво и сега е во многу тешка состојба по стравична несреќа која се случила пред 4 дена на периферијата на Арзачена.

Според првичните извештаи, младиот човек сечел дрво кое одеднаш паднало. Големото дрво се срушило, совладувајќи го. Кога пристигнале службите за итни случаи, работникот веќе бил во кома.

На местото на настанот реагирала воздушната брза помош 118. По почетната стабилизација и интубација, повредениот човек бил итно префрлен во одделот за итни случаи во болницата „Џовани Паоло II“ во Олбија.

Тестовите открија исклучително сериозна медицинска состојба : фрактура на грбниот пршлен со повреда на ‘рбетниот мозок, траума на белите дробови и мала количина воздух во градната празнина.

Со оглед на сериозноста на неговата состојба, 27-годишникот потоа беше префрлен со хеликоптер на 118-та екипа во Сасари, каде што ќе биде подложен на итна операција на Одделот за неврохирургија.