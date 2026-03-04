3 знаци ќе имаат судбоносна средба до 30 март: Венера влегува во Овен

0 SHARES Сподели Твитни

Венера, планетата што го опишува начинот на кој сакаме, влегува во знакот на Овен на 6 март, каде што ќе остане до 30 март. Доаѓа возбудлив љубовен период за Овен, Стрелец и Лав.

Венера во Овен носи страсна , директна и огнена енергија во љубовта. Кога Венера е во знакот на Овен, емоциите стануваат брзи, интензивни и отворено изразени. Оваа позиција не сака чекање или комплицирани игри бидејќи сè се случува „веднаш и сега“.

Личност со Венера во Овен често се заљубува на прв поглед, лесно влегува во врски, но може брзо да го изгуби интересот ако возбудата исчезне.

Страсна Венера која брзо се здосадува од сè

Во љубовта, таа е храбра и иницијатор на настаните. Тој не се плаши да го направи првиот потег и јасно да стави до знаење што сака. Ја привлекуваат предизвици, енергични и независни партнери, како и динамика полна со акција. Досадата е нејзин најголем непријател. ѝ треба страст, натпреварувачки дух и чувство на освојување, бидејќи тогаш ја доживува љубовта како авантура.

Сè или ништо

Од друга страна, оваа позиција може да донесе импулсивност и нетрпение. Понекогаш реагира пред да размисли, па затоа се можни ненадејни расправии, но и брзо помирување.

Иако изгледа силен и самоуверен, зад таа огнена надворешност се крие вистинска потреба за внимание и возбуда. Венера во Овен сака искрено, отворено и без калкулации, т.е. или сè или ништо.

