3 клучни причини зошто постојано сакате секс: Можеби го имате ова нарушување, а не сте ни свесни за тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Либидото варира од личност до личност. Меѓутоа, ако сметате дека сте постојано високо, можеби ќе сакате да се запрашате дали ова е во ред.

Што е нормално кога станува збор за сексуален нагон?

Експертите велат дека ова не е толку лесно да се утврди. Желбата за секс варира во текот на животот.

Во основа, експертите велат дека нормалниот сексуален нагон е оној што ве тера да се чувствувате удобно, без разлика дали станува збор за секс еднаш месечно или неколку пати неделно.

Меѓутоа, ако чувствувате дека сте премногу сексуално возбудени, ова може да бидат причините:

Многу сте привлечени од вашиот партнер

Ова е најчесто случај на почетокот на врската. Тогаш страста е најизразена, возбудата е многу висока, хормоните се во подем.

„Зависни сте“

Зависноста од секс е слична на „зависноста“ од видео игри, користење мобилни телефони или гледање порнографија. Сепак, овие однесувања не се слични на зависноста од хероин, алкохол или кокаин – објаснува Меланкон.

Имате хиперсексуално нарушување

Хиперсексуалноста може да влијае на функционирањето на поединецот и да предизвика проблеми во врската – вели Меланкон.

Сексот може да се користи како механизам за справување, слично на тоа како некои луѓе пијат или земаат дроги за да избегнат справување со своите чувства и проблеми – додаде таа.

Што да направите?

Ако прекумерното либидо ви пречи во секојдневното функционирање, побарајте стручна помош.

Пронајдете не на следниве мрежи: