3 основни правила за бистар ум: „Ако имате над 60 години, вашиот мозок ќе работи како швајцарски часовник“ – тврди невронаучник

Професорката Татјана Черниговска верува дека мозокот не е само „магацин“ на сеќавања или информации од книги, туку активен орган кој, како и телото, бара редовен тренинг . Тој со години го проучува функционирањето на умот и често предупредува дека, особено во зрелоста, луѓето не смеат пасивно да го набљудуваат својот живот.

„На мозокот му е потребно внимание, стимулација и предизвици, исто како што срцето и мускулите бараат вежбање. Ако сакате долг и значаен живот, мора да го храните, да го забавувате и повремено да го тестирате“, вели Черниговска.

1. Активирајте го мозокот со предизвици

Најефикасниот начин да го одржите умот бистар е да не дозволите да му стане здодевно.

„Не станува збор за гледање лесни филмови или површно решавање проблеми, туку за сериозна работа“, објаснува професорот.

Луѓето кои решаваат тешки задачи во текот на целиот свој живот – научници, истражувачи, креатори – честопати ја задржуваат менталната јасност и прецизноста на мислата долго во староста. Нивниот мозок е како маратонец кој никогаш не престанува да трча.

Черниговска се сеќава на својата наставничка Људмила Вербицкаја, чиј прв знак на промена беше да престане да носи штикли.

,,Тоа не е дијагноза, туку симбол: кога некој што цел живот носи штикли одеднаш ќе престане, тоа е знак дека треба да се обрне внимание на промените“, вели професорката.

Таа се сеќава и на својата баба која живеела речиси еден век и можела да рецитира напамет долга песна од Мережковски што ја научила на десетгодишна возраст – 90 години подоцна, ниту еден стих не бил заборавен.

,,Мозокот работеше како швајцарски часовник“, истакнува Черниговскаја.

Порака: Мозокот треба да се „стартува“ долго пред да се појават проблеми со меморијата. Сложените задачи, извршени редовно и внимателно, помагаат во одржувањето на менталната кондиција.

2. Смислата на животот го храни мозокот

Черниговскаја предупредува дека дури и интензивната ментална работа не е доволна без внатрешен мотив:

„Сите обиди за активирање на мозокот се бескорисни ако животот нема смисла. Смислата не се појавува со пензионирањето – таа треба да се гради со децении”

Луѓето кои од детството научиле само да „уживаат“ во храната или шопингот, честопати се чувствуваат празно во староста. Мозокот и телото одбиваат да функционираат без внатрешна мотивација – како дрво без корени кое изгледа стабилно, но венее одвнатре.

Таа, исто така, ја критикува прекумерната употреба на социјалните мрежи и бесмислената забава: „Гледањето глупави емисии или читањето површни книги е како истурање вода во скршена кофа – има напор, но нема смисла“.

Совети: Пронајдете што ве мотивира. Направете го тоа нешто што е значајно и живо за вас, не мора да значи големо. Важно е тоа да го мотивира вашиот ум да стане и да работи секој ден.

3. Поставете цели – мали или големи, но јасни

Целите не се луксуз, туку основна неопходност за ментално здрав живот. Без нив, мозокот стагнира – како екран без сигнал.

„Ако легнеме на софата и не станеме шест месеци, ќе мора повторно да научиме да одиме. Истото важи и за невроните“, вели Черниговскаја. Целта може да биде големо достигнување – учење странски јазик, пишување книга – или мал проект, како совршени рецепти. Важно е тоа да постои.

„Само желбата да се „живее подолго“ не е доволна. Живеењето заради животот е како возење во круг. Мозокот мора да знае каде оди, барем приближно“, додава професорот.

Јасноста на умот е резултат на работата

Староста не е казна, туку тест. Оние кои барале смисла во текот на целиот свој живот, сакале да размислуваат и да го развиваат својот ум, ги минуваат годините со бистрина и јасност.

Одржувањето на менталниот пламен е како одржување на оган во камин: ако заборавите да додадете дрва, пламенот ќе се изгасне. Мозокот бара постојано внимание, предизвици и мотивација – и тогаш ќе остане жив, светол и подготвен за сите фази од животот.

