3 работи што кучињата органски не можат да ги поднесат: Многу сопственици прават грешки, а дури и не се свесни за тоа

Тренерката на кучиња Вики Форд идентификуваше три навики што кучињата тајно ги мразат и што нивните сопственици би сакале да ги променат што е можно поскоро.

Иако кучињата се наши верни придружници и со право ги нарекуваме наши најдобри пријатели, многу сопственици несвесно прават грешки што можат сериозно да ги вознемират нивните миленици, а еве три главни.

Премногу брзање за време на прошетка

За кучето, прошетката не е само физичка активност, туку е негов начин да го истражува светот. Кога постојано го брзате, му ја одземате можноста да собира информации од околината со шмркање. За него, запирањето на секое дрво или грмушка е исто како и прегледувањето на дневните вести за нас.

Експертите препорачуваат да им дозволиме на кучињата повеќе време за тивко истражување, бидејќи тоа не само што ги прави посреќни, туку помага и во намалувањето на стресот и смирувањето на нервниот систем.

Премногу галење

Иако е природно да сакате да го галите вашето куче во секое време, прекумерното внимание всушност може да ги вознемири. Кучињата ја сакаат блискоста, но не сакаат постојано да бидат допирани. Исто како и луѓето, понекогаш им треба малку мир и тишина – момент за повлекување, одмор и „исклучување“. Премногу галење може да ги преоптовари и да ги направи нервозни.

Вики Форд објаснува дека е важно да се почитува нивната потреба за личен простор и да се препознае кога им е доста.

Игнорирање на говорот на телото

Кучињата не зборуваат, но комуницираат јасно, ако знаеме дека слушаме. Лижењето на нивната муцка, прозевањето или вртењето на главата на страна не се случајни движења, туку сигнали на непријатност или стрес. Кога сопствениците ги игнорираат овие знаци, кучето може да стане фрустрирано, што со текот на времето води до проблеми во однесувањето.

Разбирањето на говорот на телото е клучно за добра врска: кога препознаваме што ни кажува нашето куче, градиме подлабока врска и спречуваме недоразбирања.

