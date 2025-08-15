3 работи што секој ги остава покрај шпоретот, а тоа е поопасно отколку што мислиме

0 SHARES Сподели Твитни

Кога ја организираме нашата кујна, честопати правиме несвесни грешки кои подоцна нè чинат здравје и пари. Една од најчестите е необрнувањето внимание на она што е во непосредна близина на шпоретот. Некои предмети може да изгледаат сосема безопасни, но всушност можат да бидат опасни за безбедноста, здравјето, па дури и да го скратат животниот век на апаратот.

Пластични садови и кеси

Се чини практично да ги оставите до шпоретот бидејќи често ви се потребни при готвење, но пластиката е исклучително чувствителна на топлина. Може да се стопи, да испушти штетни хемикалии во воздухот, па дури и да предизвика пожар. Наместо тоа, чувајте ги во фиока или ормар подалеку од извори на топлина.

Масла и зачини во стаклени шишиња

Маслото е запаливо, а шишињата често се загреваат и се потат покрај шпоретот, што може да предизвика лизгање, кршење на стаклото и истурање. Покрај тоа, топлината го менува хемискиот состав на маслото и тоа побрзо се расипува. Чувајте го на темно, постудено место – по можност во затворен ормар.

Крпи, хартиени салфетки и хартиени крпи

Ова се најчестите „виновници“ за случајни пожари во кујната. Иако ги користиме често, никогаш не ги оставајте до шпоретот, бидејќи лесно можат да се запалат и да се прошират на други површини. Најдете посебно место на ѕидот, оддалечен дел од работната површина или чувајте ги во фиока.

